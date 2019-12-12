Fransa'da, Macron yönetiminin politikalarını protesto eden göstericiler büyük genel grevi sürdürüyor.

Ayrıntıları açıklanan emeklilik reformu çalışanları memnun etmedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Sistemde değişiklik istemeyen sendikalar, bugün için yeni bir eylem çağrısı yaptı.

İş bırakma eylemleri nedeniyle başta gösterilerin merkezi Paris olmak üzere ülke genelinde ulaşım bir kez daha sekteye uğradı.

[Fotoğraf: Reuters]

Karayollarında binlerce kişi, sabah saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Havayolu ulaşımında da ülke genelinde çok sayıda uçuş iptal edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Tren seferleri de büyük oranda azaltıldı.

Paris'in yanı sıra pek çok kentte de eğitime ara verildi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters