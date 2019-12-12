Fransa'daki eylemciler geri adım atmıyor12 Aralık 2019 Perşembe 16:25 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 16:31
Fransa, emeklilik reformuna tepki için düzenlenen eylemlerle dolu bir haftayı geride bıraktı. Emeklilik reformunun ayrıntılarının açıklanmasının ardından, sendikalar yeni eylem çağrısı yaptı.
Fransa'da, Macron yönetiminin politikalarını protesto eden göstericiler büyük genel grevi sürdürüyor.
Ayrıntıları açıklanan emeklilik reformu çalışanları memnun etmedi.
Sistemde değişiklik istemeyen sendikalar, bugün için yeni bir eylem çağrısı yaptı.
İş bırakma eylemleri nedeniyle başta gösterilerin merkezi Paris olmak üzere ülke genelinde ulaşım bir kez daha sekteye uğradı.
Karayollarında binlerce kişi, sabah saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Havayolu ulaşımında da ülke genelinde çok sayıda uçuş iptal edildi.
Tren seferleri de büyük oranda azaltıldı.
Paris'in yanı sıra pek çok kentte de eğitime ara verildi.
Kaynak: TRT Haber, Reuters