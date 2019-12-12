Bloomberg anketine göre Türkiye büyüme görünümünde en pozitif ülke.

Ankete, sermaye yöneticileri ve strateji uzmanlarından oluşan analistler katıldı.

Türkiye, Çin ve Hindistan gibi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerini geride bırakarak, 2020'de en fazla büyümesi beklenen ülke oldu.

Analistlerin yaklaşık yüzde 65'i, Türkiye'nin 2020'de büyüyeceğini öngördü.

Büyüme görünümü bakımından ikinci sırada Brezilya yer aldı.

Meksika ve Endonezya da büyümesi beklenen ülkeler arasında.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.

Kaynak: TRT Haber