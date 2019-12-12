Dünya
Türkiye 2020 yılında en fazla büyümesi beklenen ülke oldu12 Aralık 2019 Perşembe 15:27 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 15:48
Türkiye, 2020 yılında en fazla büyümesi beklenen ülke oldu. Yabancı ekonomistlerin katıldığı ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 65'i Türkiye'nin büyümesini bekliyor.
Bloomberg anketine göre Türkiye büyüme görünümünde en pozitif ülke.
Ankete, sermaye yöneticileri ve strateji uzmanlarından oluşan analistler katıldı.
Türkiye, Çin ve Hindistan gibi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerini geride bırakarak, 2020'de en fazla büyümesi beklenen ülke oldu.
Analistlerin yaklaşık yüzde 65'i, Türkiye'nin 2020'de büyüyeceğini öngördü.
Büyüme görünümü bakımından ikinci sırada Brezilya yer aldı.
Meksika ve Endonezya da büyümesi beklenen ülkeler arasında.
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.
Kaynak: TRT Haber
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