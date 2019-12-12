Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirdi.

Anlaşma ile Türkiye’nin kıta sahanlığının batı sınırı netleştirilmiş oldu.

Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdulkadir, anlaşmanın önemine dikkat çekerek mutabakat zaptına getirilen eleştirilere cevap verdi.

Abdulkadir şunları kaydetti:

"Öncelikle bu mutabakat zaptının Türkiye ve Libya halkının lehine olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki böyle bir mutabakat zaptını imzalamak zaman alır. Çünkü kanunları bilmek ve ona göre hazırlamak lazım. Mutabakatın Libya'daki izlenimleri çok olumlu. Bu, iki ülkenin gelecek kuşaklarını da koruyacağını düşündüğümüz bir mutabakat zaptı. Bundan dolayı ilişkilerimize de ivme kazandıracağını düşünüyoruz"

Hafter destekçilerine "iç işlerimize karışmayın" mesajı

Libya'daki Hafter güçlerine desteğini gizlemeyen ülkelere seslenen Abdulkadir, "Tüm bu ülkelere mesajımız, Libya'nın toprak bütünlüğüne ve iç işlerine müdahale etmemeleridir. Bu ülkelerin Libya'dan uzak durmasını istiyoruz." dedi.

Yunanistan'ın tutumunu eleştirdi

Türkiye'nin Libya ile anlaşmasını hazmedemeyen Yunanistan'ın, Libya'daki Hafter güçleri üzerinden izlediği tutumu eleştiren Abdulkadir, şunları söyledi:

"Biz Libya olarak Birleşmiş Milletler'e bağlı bir ülkeyiz. Bizi temsil eden Ulusal Mutabakat Hükümeti'dir. Hafter Libya halkını ve devletini temsil etmiyor. Yunanistan'ın Hafter'e yönelmesinin yasal zemini yok. Bu yüzden önemi de yok."

"Türkiye dost ve kardeş bir ülke"

Ülkesindeki istikrarsızlık sona erince Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Abdulkadir, "Türkiye dost ve kardeş bir ülke. Türkiye hep yanımızda. Bizdeki siyasi bölünmenin bitmesini ve Türk şirketlerinin Libya'daki çalışmalarına dönmesini temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber