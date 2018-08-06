  • 06 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.149
    EURO 5.956
  • BIST 94776.86
    ALTIN 200.244
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'de evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

ABD'de evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasında bir evde çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuk kurtarıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, New Mexico eyaletinin Amalia bölgesinden alınan bir mesaj üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. 

Ekipler, Amalia'da çölün ortasında bir evde yaşları 1 ila 15 olan 11 çocuğu aç, susuz ve korkmuş halde buldu.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını, üstlerinde doğru düzgün kıyafetler bulunmadığı belirtildi. Çocukların kaldığı yerde su ya da elektrik bulunmadığı ifade edildi.

Çocuklar sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

Evde bulunan 5 yetişkinden silahlı ikisi gözaltına alındı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER