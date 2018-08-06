ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar bugün başlıyor

İlk aşamada ABD, İran'ın dolar alımları, altın ve değerli metal ticareti, diğer metaller, kömür ve sanayi ekipmanı yazılımı ticaretine yaptırımları tekrar devreye alacak.

ABD İran'dan petrol alan ülkelerin Kasım başından itibaren ithalata son vermelerini istemiş, aksi takdirde yaptırımlarla karşılacaklarını belirtmişti.

Pompeo: ABD bu yaptırımları uygulayacaktır

Geçtiğimiz gün Asya seyahatinden dönüşte uçakta gazetecilere bilgi veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların nasıl uygulacağı konusunda Beyaz Saray'ın sabah saatlerinde açıklama yapacağını söylemiş, "İran'ın habis faaliyetlerine karşılık verme çabalarımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. ABD bu yaptırımları uygulayacaktır." demişti.

Üçüncü ülkeler de etkilenecek

ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yaptırım uygulayacağını ve yaptırım kararına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde ambargo kartını devreye sokacağını söylemişti.

İran ekonomisinde ambargo krizi

İran’da, ABD ambargoları öncesi döviz kurunda yaşanan yüzde 10’luk gerileme bir umut kaynağı olarak değerlendirilse de yeni yaptırımların, uzun süredir "ekonomik darboğazda" olan İran’ı olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor.

Yaklaşık bir haftadır hayat pahalılığının protesto edildiği İran’da, döviz kuru oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Hükümetin dolar kurunu 4 bin 200 tümene sabitlemesinin ardından, 1 ABD doları serbest piyasada 11 bin tümene kadar alıcı bulmuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı'ndan, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

İran'dan sert karşılık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin yasa dışı olduğunu ve ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik çabalarına teslim olmayacağını ifade etmişti.

İran ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters