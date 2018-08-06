Fas'ta Kudüs'e destek etkinliği

Fas'ta iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları 14. Ulusal Buluşması kapsamında, "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs ve büyük dönüş yürüyüşlerine destek" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Tunus, Cezayir, Ürdün, Sudan, Moritanya, Benin, Çad ve Burundi'den entelektüellerin yanı sıra yüzlerce Faslı katıldı.

"Dönüş yürüyüşlerine selam olsun", "Milyonlarca şehit Kudüs'e gidiyoruz" ve "Hamas yürü, korkma" sloganları atan Faslılar, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik işlediği suçları kınadı.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, uyguladığı ablukayla, inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri ve Kudüs'e yönelik ihlalleriyle Filistin meselesini tasfiye ettiğini zannediyor ama biz gece gündüz topraklarımızı kurtarmak için hazırlık yapıyoruz" dedi.

"Yüzyılın anlaşması" planına da değinen Ebu Zuhri, bu planla Filistin meselesinin tasfiyesinin amaçlandığını belirtti ancak Filistinlilerin buna izin vermeyeceğini ve bu amaçla her cuma düzenlenen gösterilerde şehit verdiklerini sözlerine ekledi.

Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreteri ve Filistinli düşünür Munir Şefik de Filistin halkının direnişinin İsrail'in itibarına öldürücü bir darbe vurduğunu ve Filistin topraklarının kurtuluş yolunu açtığını söyledi.

Kaynak: AA