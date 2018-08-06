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Kamerun'daki ABD askerleri ülkelerine dönüyor

Kamerun askerlerine terörle mücadele eğitimi veren ve görevi sona eren ABD askerlerinin ülkelerine döneceği belirtildi.

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Kamerundaki ABD askerleri ülkelerine dönüyor

Kamerun Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde Amerikan ordusuna bağlı 300 askerin görevlerini tamamladığı ve ABD'ye geri döneceği belirtildi.

Askerlerin belli bir takvime bağlı olarak ülkeden ayrılmaya başlayacağı bilgisinin yer aldığı açıklamada, Kamerun ordusunun bundan sonra terörle mücadelede daha etkin rol alacağı ifade edildi.

Kamerun hükümetinin isteği üzerine ABD, Ekim 2015'te Boko Haram'a karşı mücadelede teknik ve lojistik destek sağlamak amacıyla 300 asker göndermişti.

ABD'li askerler aynı zamanda örgütün en aktif olduğu Nijerya'nın Borno eyaleti dahil sınırların gözetiminden de sorumlu olarak görev almıştı.

Almanya da terörle mücadeleye destek amacıyla 2015'te Kamerun’a özel donanımlı 120 araç göndermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: kamerun, asker, abd
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