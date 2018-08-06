Rusya'dan ABD'ye Suriye'de iş birliği teklifi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, haklarında işbirliği yapılması teklif edilen mültecilerin Rukban mülteci kampında bulundukları ifade edildi.

Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, mektupta Rukban kampındaki mülteciler için güvenliğinin ve evlerine geri dönmeleri için koşulların sağlanması için Moskova'nın Şam ile görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.

Rukbank kampı Irak-Suriye sınırındaki birliklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ABD tarafından oluşturulan çatışmasızlık bölgesinin 55 kilometre uzağında bulunuyor.

Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında, "İnsani amaçlarla, Rakka'dakiler dahil olmak üzere mayınların temizlenmesi ve diğer öncelikli insani konularda eşgüdüm sağlanması için de teklif yapıldı" denildi.

Kaynak: Reuters