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Donald Trump ve Melania Trump arasında LeBron James gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "O bizi bölüyor" açıklaması yapan basketbol oyuncusu LeBron James'e hakaret etti. Eşi Melania Trump ise James'i öven bir mesaj yayınladı.

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Donald Trump ve Melania Trump arasında LeBron James gerilimi

ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, eşi, LeBron James ile ilgili hakaret içeren  bir tweet attıktan saatler sonra ünlü basketbolcuyu öven bir açıklama yaptı.

James, CNN televizyonuna verdiği röportajda, Başkan Trump'ın kutuplaştırıcı bir siyaset yürüttüğünü ve ırkçılığı cesaretlendirdiğini söylemiş, bu çıkışa karşılık olarak ise Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden ünlü basketbolcunun zekasını sorgulayan bir paylaşım yapmıştı.

CNN adına mülakatı yapan kişinin "televizyondaki en aptal kişi" olduğunu söyleyen Trump, "Lebron'u bile akıllı gösterdi ki bunu yapabilmek kolay değil" demişti.

 


Bu açıklamadan saatler sonra ise, eşi Melania Trump, sözcüsü aracılığı işe James'ın Ohio'daki bir okulla ilgili çalışmalarına atfen "iyi şeyler yapmak için çalıştığını" söyledi.

CNN'e açıklama yapan sözcü, Melania Trump'ın söz konusu okulu ziyaret edebileceğini de söyledi.

"Trump sporu insanları ayırmak için kullanıyor"

Ünlü basketbolcu, CNN röportajında, sporun kendisine farklı ırklardan kişilerle bir araya gelme şansı verdiğini ifade ederek, "Spor hiçbir zaman insanları bölen bir şey olmamıştı. Aksine her zaman insanları bir araya getirdi. O (Trump) bizi bölüyor ve son birkaç aydır, sporu da insanları ayırmak için kullandığını fark ediyorum ki buna katılmam mümkün değil. Çünkü ben ilk kez beyaz biri ile spor yaparken bir araya geldim." demişti.

James, röportajın devamında Trump'ın politikalarının ırkçıları cesaretlendirdiğini de belirterek, "Irkçılık her zaman buradaydı. Ama bu başkan sayesinde insanlar artık saklanma gereği duymuyor. Direkt suratınıza bunu ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Trump, LeBron James'ı zekası üzerinden eleştirdiği Twitter mesajında "Ben Mike'ı tercijh ediyorum" diye sonlandırarak, Michael Jordan'ı işaret etmişti.

Buna karşın Jordan da James'e destek veren bir açıklama yaptı ve sözcüsü aracılığı ile "Ben L.J.'i [LeBron James] destekliyorum. Toplumu için inanılmaz işler yapıyor." dedi.

Kaynak: BBC

Etiketler: Melenia Trump, Donald Trump
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