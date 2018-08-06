Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem: 91 kişi öldü

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 91’e yükseldiğini belirtti.

Depremin en çok etkilediği Lombok’un kuzey bölgesinde can kayıplarının fazla olduğunu ifade eden Nugroho, bölge genelinde de 300’e yakın yaralı olduğunu bildirdi.

Nugroho ayrıca Gili Adaları’ndan yaklaşık bin kişilik yerli ve yabancı turistin güvenli bölgeye tahliye edildiğini söyledi.

Bali Adası'nda da 2 kişi hayatını kaybetti

Depremin hissedildiği Bali Adası'nda ise şu ana kadar 2 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo da deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ilgili tüm birimlere en iyi şekilde bölgede çalışmalarını yürütmesi çağrısında bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremde 1000’den fazla evin zarar gördüğü bölgede, helikopter destekli kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Öte yandan deprem nedeniyle bölgedeki Praya Uluslararası Havalimanı'nda görülen kısa süreli elektrik kesintisi dolayısıyla uçuşlarda aksama yaşandığını belirten havalimanı yetkilileri, teknik incelemeler sonrası havalimanın normal faaliyetine geçtiğini söylemişti.

Ülkede geçen hafta aynı bölgede oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA