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Somali'de lokantaya bombalı saldırı: 4 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir lokantayı hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9'unun yaralandığı bildirildi.

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Somalide lokantaya bombalı saldırı: 4 ölü

Somali, Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Salih Hasan Ömer yaptığı açıklamada, Mekke el-Mükerreme Caddesi'ndeki bir halk lokantasına müşterilerin yoğun olduğu sırada bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 9'unun yaralandığını belirten Ömer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı.

Somali'nin güneyinde Afgooye kentinde bugün askeri konvoyu hedef alan intihar saldırısında 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, saldırı
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