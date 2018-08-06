İsrail, Gazze ambargosunu denizden de artırıyor

İsrail Ordusu'nun yayınladığı görüntülerde, Gazze ile İsrail'in Zikim Askeri Üssü arasında kurulan bariyer ve çitler görülüyor.

Ordudan yapılan açıklamada, bariyerlerin Hamas'ın askeri kolu İzzettin el-Kassam Tugayları'nın sızma girişimlerini engellemek amacıyla kurulduğu belirtildi.

İsrail, iki ay önce Gazze ile İsrail deniz sınırında dünyada bir ilk olacak "deniz bariyeri" kurma çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

Askeri deniz üssü Zikim ile Gazze deniz sınırında, 200 metre derinliğinde kıyı koruma bariyerleri ve kilometrelerce uzunlukta çit kurulduğu görülüyor.

Zikim Üssü'nde kurulan Bariyerin uzunluğu 200 metre, taban genişliği ise 50 metre. Çitin ise 6 metre yüksekliğe sahip olduğu biliniyor.

Ordu ayrıca bölgenin, kurulan çit ve bariyerler haricinde son teknoloji kameralar ile de korunacağı açıkladı.

Öte yandan İsrail'in bu çalışmaları, Gazze'ye uyguladığı kuşatmanın artırılması anlamına da geliyor.

Uzmanlar, yapılan bu çalışmalar ile Gazze deniz sınırında İsrail denetim ve gözetiminin daha da sıklaşacağını ifade ediyor.

İsrail'in Gazze'ye ambargosu

İsrail, Hamas'ın 2006 yılında seçimleri kazanıp iktidara gelmesinin ardından Gazze'ye ambargo uygulamaya başlamış, sınır kapılarını kapatmıştı.

Beyt Hanun Sınır Kapısı, özellikle yabancı pasaport taşıyanların girişi için açık tutulurken, tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı da kapatılmıştı.

2014'te İsrail'in Gazze saldırısında ne olmuştu?

İsrail'in 2014 yılında gerçekleştirdiği Gazze saldırısında, İzzettin el-Kassam Tugayları'nın deniz komandoları, denizden sızarak İsrail'in deniz üssü Zikim'e baskın düzenlemişti.

El-Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği bu operasyon İsrail'de büyük bir şakınlığa neden olmuştu.

Kaynak: TRT Haber, Arab48