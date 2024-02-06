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Dünya
AA 06.02.2024 10:53

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Haley, Gizli Servis koruması talep etti

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, seçim kampanyası boyunca aldığı tehditlerin artması nedeniyle Gizli Servis koruması için başvuruda bulundu.

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Haley, Gizli Servis koruması talep etti
[Fotograf: Reuters]

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Haley'in seçim kampanyasında görevli bir kişi, tehditlerin artması üzerine Haley'in Gizli Servis koruması talep ettiğini doğruladı.

Kampanya yetkilileri, seçim kampanyası boyunca Haley'in aldığı tehditlerin sayısı ya da türleri hakkında ayrıntı vermezken, Haley'in "ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi olarak İran'da yaptığı çalışmalar veya 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin adaylığında Donald Trump'ın ana rakibi olması" nedeniyle hedef haline geldiğini savundu.

Haley de WSJ'a yaptığı açıklamada, koruma başvurusunu doğrulayarak, "Birçok sorun yaşadık. Bu beni yapmam gerekeni yapmaktan alıkoymayacak." dedi.

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