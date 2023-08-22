ABD'de Cumhuriyetçi adaylar kozlarını canlı yayında paylaşacak

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri öncesi canlı yayında tartışacak Cumhuriyetçi aday adayları belirlendi.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yapılacak canlı yayına çıkmak için 8 aday, Cumhuriyetçi Ulusal Komitenin ön koşullarını yerine getirdi.

Adaylar arasında Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de yer alıyor.

Cumhuriyetçi aday adaylarının münazarası yarın yapılacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise münazaraya katılamayacak.

Kendi sosyal medyası Truth Social'da açıklama yapan Trump, anketlerde diğer rakiplerinin çok önünde "efsanevi" sayılara ulaştığını yazdı.

"Halk benim kim olduğumu ve ne kadar başarılı bir başkanlık yaptığımı biliyor" dedi.

Rakipleriyle aynı programa katılmayı reddeden Trump, tek başına ayrı bir programa çıkacağını duyurdu.