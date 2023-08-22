Kuzey Kore'den ABD'ye 'termonükleer savaş' uyarısı

Devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 11 günlük ABD-Güney Kore tatbikatının, Kuzey'i işgal etmeye yönelik gerçek bir savaşın provası olduğunu savundu ve "tatbikat giderek daha dikkat çekici hale geliyor” dedi.

Pyongyang ayrıca, eğer ABD ve müttefikleri geçen hafta Camp David, Maryland'de mevcut tatbikat sırasında üzerinde mutabakata varılan ilkeleri uygularsa, "Kore Yarımadası'nda bir termonükleer savaş çıkma ihtimalinin daha gerçekçi hale geleceğini" vurguladı.

Başkan Joe Biden Cuma günü mevkidaşları Güney Kore'den Yoon Suk-yeol ve Japonya'dan Fumio Kishida'yı Camp David'de ağırladı.

Üç lider ortak açıklamada askeri bağları artırma ve "üçlü güvenlik iş birliğini yeni boyutlara taşıma" sözü verdi.

Ayrıca Pyongyang'ın "benzeri görülmemiş sayıda" balistik füze testini kınadılar ve ülkeyi siber saldırılarla suçladılar.

Pazartesi günü başlayan tatbikat, bilgisayar simülasyonlu savaş oyunlarını saha eğitimiyle birleştiren 30'dan fazla ayrı tatbikattan oluşuyor. ABD Donanması'na göre tatbikat, "[ABD-Güney Kore] ittifakının bölgedeki barış ve güvenliğin temel taşı olarak rolünün sağlamlaştırılmasına" yardımcı olacak.