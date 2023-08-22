Rusya: Ukrayna'ya ait iki insansız hava aracı Moskova bölgesinde düşürüldü

Bakanlık, Ukrayna sınırının kuzeydoğusundaki Bryansk bölgesinde iki insansız hava aracının daha ele geçirildiği duyurdu.

Bakanlık, Salı günü erken saatlerde Moskova'daki havalimanlarına gidiş-dönüş uçuşların geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Drone saldırılarına ilişkin raporların sıklaşması nedeniyle, Moskova üzerindeki hava sahası son günlerde birkaç kez kapatıldı.

Savunma bakanlığı ayrıca, bir Rus savaş uçağının Karadeniz'de Rus gaz üretim tesislerinin yakınında seyreden bir Ukrayna keşif botunu imha ettiğini söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Rus hava savunmasının başkentin batısındaki Krasnogorsk ve Shastsy bölgelerinde iki İHA'yı düşürdüğünü söyledi.

Saldırılarda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, Ukrayna herhangi bir yorumda bulunmadı.

Ukrayna belirli drone saldırılarının sorumluluğunu üstlenmemiş olsa da, Başkan Volodimir Zelensky daha önce Rusya topraklarına yönelik saldırıların "kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç" olduğunu söylemişti.

Raporlara göre Cumartesi günü, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısında Rusya'nın amiral gemisi uzun menzilli bombardıman uçağı imha edildi .

İmha edilen Rus Tu-22 bombardıman uçağı ses hızının iki katı hızla uçabiliyor ve Rusya tarafından Ukrayna'daki şehirlere saldırmak için yoğun bir şekilde kullanılıyor.