Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2023 11:29

ABD’de COVID-19 yardım fonlarıyla alpaka çiftliği alan dolandırıcıya hapis cezası

ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da bir pizzacı, COVID-19 salgınından zarar gören işletmeler için sağlanan yardım fonuyla dolandırıcılık yaparak alpaka çiftliği satın aldığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına mahkum edildi.

ABD’de COVID-19 yardım fonlarıyla alpaka çiftliği alan dolandırıcıya hapis cezası
[Fotograf: Reuters]

BBC’nin haberine göre, Boston’daki “Rasta Pasta Pizzeria” adlı işletmenin sahibi Dana McIntyre, salgın sürecinde yardım ödeneği için çok sayıda sahte başvuruda bulundu.

Usulsüz yardım talepleri, Mart 2020’de McIntyre’ın yetişkin çocuklarının isimlerini kullanarak var olmayan işletmeler için yardım fonuna başvurmasıyla başladı.

McIntyre, ardından pizzacıdan hiç gelir elde edemediğini öne sürerek daha fazla yardıma başvurdu.

Salgından ağır etkilenen küçük işletmelerin maaş bordrosu ve diğer masraflarını karşılamak için düşük faizli özel kredilere erişimine olanak sağlayan Maaş Koruma Programı (PPP) ile yaklaşık 660 bin dolarlık kredi başvurusu yapan McIntyre, başvuru formunda işletmesinin büyüklüğü konusunda çok sayıda yanlış beyanda bulundu.

MyIntyre, birkaç ay sonra restoranı satmasına rağmen ödenek almaya devam etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, McIntyre’ın fonları, Vermont'ta bir alpaka çiftliği, 8 alpaka, iki araç ve kripto para temalı radyo programının yayını olmak üzere diğer kişisel harcamaları için kullandığını bildirdi.

McIntyre, zor durumdaki işletme sahiplerine sağlanan 660 bin dolardan fazla federal yardımı, hileli şekilde kabul ettiği gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.

ETİKETLER
ABD Koronavirüs
Sıradaki Haber
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’dan komünizm uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Dijital uygulamalar okulda başlayan zorbalığı eve taşıyor
11:56
Yanlış ışığı takip edip, kara yoluna çıkan yavru deniz kaplumbağaları ezildi
11:50
Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
11:43
Trump'ın Georgia'da seçimlere müdahaleyle suçlandığı dava canlı yayımlanacak
11:48
Akdenizli balıkçılar 15 gün sonra "vira bismillah" diyecek
11:46
Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü
Özbekistan bağımsızlığının 32'nci yılını kutluyor
Özbekistan bağımsızlığının 32'nci yılını kutluyor
FOTO FOKUS
Darbenin son adresi Gabon
Darbenin son adresi Gabon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ