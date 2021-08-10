ABD’de çocuklarda vaka artışı yaşanıyor
ABD Pediatri Akademisi, son 2 haftada çocuklarda görülen vaka sayısının 94 bine ulaştığını açıkladı. Ülkede vakaların yüzde 15’ini çocuklar oluşturuyor.
ABD'deki yeni tip koronavirüs çocuklara yöneliyor.
Delta varyantı ülke çapında vakalarda artışa neden olurken, ABD'deki COVID-19 vakalarının yüzde 15'ini çocukların oluşturduğu bildirildi.
Amerikan Pediatri Akademisi tarafından toplanan yeni verilere göre, 29 Temmuz - 5 Ağustos arasındaki iki haftalık dönemde çocuklarda yaklaşık 94 bin COVID-19 vakası rapor edildi ve akademi bunu devam eden önemli bir artış olarak nitelendirdi.
Çocuk vakalar hızla artıyor
Salgın, toplam çocuk vaka sayısını yüzde 4 artırdı.
Çocuk vaka sayıları temmuz ayının başından beri istikrarlı bir şekilde artıyor.
Little Rock'taki Arkansas Çocuk Hastanesi, 18 yaşın altındaki COVID-19 için başvuran 23 hastanın 10'unun yoğun bakımda olduğunu ve beşinin ventilatöre bağlandığı bildirdi.
Pandemi başladığından bu yana, yaklaşık 4,3 milyon çocuğun testi pozitif çıktı.
Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklar arasında COVID-19'a bağlı ciddi hastalıkların nadir görülmesine karşın , fiziksel ve zihinsel sağlıkları üzerindeki uzun vadeli etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirtti.
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