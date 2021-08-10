ABD'deki yeni tip koronavirüs çocuklara yöneliyor.

Delta varyantı ülke çapında vakalarda artışa neden olurken, ABD'deki COVID-19 vakalarının yüzde 15'ini çocukların oluşturduğu bildirildi.

Amerikan Pediatri Akademisi tarafından toplanan yeni verilere göre, 29 Temmuz - 5 Ağustos arasındaki iki haftalık dönemde çocuklarda yaklaşık 94 bin COVID-19 vakası rapor edildi ve akademi bunu devam eden önemli bir artış olarak nitelendirdi.

Çocuk vakalar hızla artıyor

Salgın, toplam çocuk vaka sayısını yüzde 4 artırdı.

Çocuk vaka sayıları temmuz ayının başından beri istikrarlı bir şekilde artıyor.

Little Rock'taki Arkansas Çocuk Hastanesi, 18 yaşın altındaki COVID-19 için başvuran 23 hastanın 10'unun yoğun bakımda olduğunu ve beşinin ventilatöre bağlandığı bildirdi.

Pandemi başladığından bu yana, yaklaşık 4,3 milyon çocuğun testi pozitif çıktı.

Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklar arasında COVID-19'a bağlı ciddi hastalıkların nadir görülmesine karşın , fiziksel ve zihinsel sağlıkları üzerindeki uzun vadeli etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirtti.