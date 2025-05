ABD'de cinsel içerikli sahte görselleri yayanlara federal ceza geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ ile üretilen izinsiz müstehcen görsellerin paylaşımını suç sayan "Take It Down Act" adlı yasayı Beyaz Saray’da düzenlenen törenle imzaladı. Yasa, özellikle son yıllarda ünlülerden lise öğrencilerine kadar pek çok kişiyi hedef alan sahte cinsel içeriklere karşı mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Yeni düzenleme ile birlikte hem gerçek hem de bilgisayar tarafından üretilmiş izinsiz cinsel içeriklerin internet ortamında yayılması federal suç kapsamına alındı. Teknoloji şirketleri de bu içerikleri 48 saat içinde kaldırmakla yükümlü olacak.

Yasa, yapay zekâ kaynaklı ilk kapsamlı düzenleme oldu

Yasaya göre, bu tür içeriklerin mağduru olan bireyler artık federal düzeyde yasal koruma altına alınacak. Ayrıca kolluk kuvvetleri, failleri tespit etmek ve cezalandırmak için net yasal dayanaklara sahip olacak. Daha önce sadece çocukları hedef alan sahte görseller yasak kapsamındaydı. Ancak yetişkin mağdurlar için eyalet yasaları farklılık gösteriyor, bazı yerlerde yasal koruma bulunmuyordu.

Bu yasa, yapay zekâ teknolojisinin yol açtığı zararları ele alan ilk federal düzenleme olması açısından da dikkat çekiyor.

Cumhuriyetçi ve Demokratlardan ortak destek

Tasarının hazırlanmasında Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Demokrat Senatör Amy Klobuchar birlikte çalıştı. Yasa, Kongre’nin her iki kanadında da ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Yüzden fazla sivil toplum kuruluşunun desteklediği yasaya teknoloji devleri Meta, TikTok ve Google gibi şirketler de olumlu yaklaşım sergiledi. First Lady Melania Trump da yasanın geçmesi için aktif rol oynadı.

Mağdur öğrenciler Kongre’ye ses oldu

Yasanın kamuoyunda destek bulmasında, mağdur edilen lise öğrencilerinin sesi etkili oldu. Teksaslı öğrenci Elliston Berry, yapay zekâ ile çıplak gibi gösterilen sahte bir görselinin sosyal medyada paylaşılması üzerine bu yasanın geçmesi için kamuoyu oluşturdu. Berry, yasaya destek amacıyla Beyaz Saray’daki imza törenine de katıldı.

Berry daha önce yaptığı açıklamada, “Bu yasa sayesinde artık o görüntülerin bir gün yeniden karşıma çıkacağı korkusuyla yaşamayacağım” ifadelerini kullandı.

Platformlara da sorumluluk getirildi

Google, Meta ve Snapchat gibi bazı şirketler, kullanıcıların uygunsuz içerikleri kaldırmak için talepte bulunabileceği formlar sunuyor. Ayrıca bazı platformlar, bu tür içeriklerin çoklu mecradan silinmesini kolaylaştıran StopNCII.org gibi sivil girişimlerle iş birliği içinde çalışıyor.

Ancak düzenleyici bir yasanın yokluğunda, bu iş birlikleri tüm platformlara yayılamamıştı. “Take It Down Act” yasasıyla artık yasal yükümlülük doğacak ve platformlar da sorumluluk üstlenecek.