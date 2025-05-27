Hastalarına yanlış teşhis koyarak sigorta şirketlerini dolandıran doktora hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Teksas’ın Mission şehrinde yaşayan romatolog Jorge Zamora-Quezada, 2000-2018 yılları arasında hastalarına yanlış kronik hastalık teşhisleri koyarak 118 milyon doların üzerinde sahte sağlık sigortası talebinde bulundu.

Quezada, sigorta şirketlerinden 28 milyon doların üzerinde ödeme aldığı "Sağlık hizmeti dolandırıcılığı" suçu nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zamora-Quezada’ya hapis cezasının yanı sıra, 28 milyon 245 bin 454 dolar tazminat ödemesi ve 13 gayrimenkul, birer jet ile lüks aracın da dahil olduğu varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Ölümcül yan etkilere maruz bıraktı

Mahkemede sunulan kanıtlara göre; Zamora-Quezada, sigorta şirketlerini dolandırmak için hastalarına yanlış romatoid artrit teşhisi koydu.

Bu yanlış tanı, hastaların tedavi edilemez bir hastalıkları olduğuna inanmalarına neden oldu ve düzenli olarak doktorun muayenesinde tedavi görmelerini gerektirdi.

Zamora-Quezada, yanlış teşhislerin ardından hastalarına gereksiz tedaviler uyguladı. Tüm bu işlemler potansiyel olarak zararlı, hatta ölümcül yan etkilere sahipti.

Zamora-Quezada, bu pahalı hizmetler için ödeme alabilmek adına hasta kayıtlarını tahrif etti ve hastaların durumu hakkında sigorta şirketlerine gerçek dışı bilgi verdi.

"Hesap verecek"

Zamora-Quezada, suçlarından elde ettiği gelirle ABD ve Meksika’da çok sayıda gayrimenkul ile birer jet ve lüks araç satın aldı. Diğer romatologlar, Zamora-Quezada’nın hastalarının çoğunda romatoid artrit olmadığını ve teşhislerin yanlış olduğunu doğruladı.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti, "Onun bu davranışı, doktorlarından bakım ve dürüstlük bekleyen savunmasız hastalarına karşı derin bir güven ihlalidir" dedi.

Galeotti, şunları söyledi: "Bugünkü ceza sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda bir uyarıdır. Kişisel zenginleşme için Amerikalılara zarar veren sağlık profesyonelleri, vatandaşlarımızı ve kamu maliyesini korumak için agresif bir şekilde takip edilecek ve hesap verecek.”

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Müfettişlik Ofisi (HHS-OIG) Özel Ajanı Jason E. Meadows da “Yanlış teşhisler ve aşırı sahte faturalandırmalar yoluyla Dr. Zamora-Quezada, hem hasta güvenini hem de kamu kaynaklarını istismar etti. Bu tür dolandırıcılıkları araştırmak ve ele almak, yalnızca savunmasız bireyleri zarardan korumak için değil, aynı zamanda federal sağlık sisteminin bütünlüğünü korumak ve kamu fonlarının doğru kullanımını güvence altına almak için zorunludur” ifadelerini kullandı.