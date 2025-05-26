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Dünya
AA 26.05.2025 23:37

Filistin Devlet Başkanı ile AB Konseyi Başkanı Gazze'yi görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması konusunu ele aldığı duyuruldu.

Filistin Devlet Başkanı ile AB Konseyi Başkanı Gazze'yi görüştü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Costa, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, taraflar arasında "Filistin'deki son gelişmeler, savaşı durdurma yolları ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması konularının ele alındığı" belirtildi.

İsrail'in yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarının yanı sıra Filistin yönetimine yönelik fonların engellenmesi meselelerinin de görüşüldüğü kaydedildi.

Abbas, "AB'nin iki devletli çözüm, İsrail yerleşim birimleri, savaşın durdurulması ve yardımların sağlanması konularındaki kararlı tutumunu takdir ediyoruz." dedi.

AB'nin Filistin yönetimine ve Gazze'ye yönelik yardımlar için şükranlarını sunan Abbas, "Bu yardımlar, Filistin ile AB ülkeleri arasındaki dostluğun ve ortaklığın gücünü yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Abbas, ayrıca gelecek ay New York'ta düzenlenmesi planlanan uluslararası barış konferansı konusunda yürütülen diplomatik çabaların önemini vurguladı.

"İsrail ablukasını kaldırmalı"

Costa da görüşmeye ilişkin paylaşımında Gazze'deki "felaket düzeyindeki" insani durum ve Batı Şeria'da artan şiddet konusundaki ciddi endişelerini yinelediğini bildirdi.

AB Konseyi Başkanı, "İsrail ablukasını kaldırmalı. Uluslararası hukuk ve insani ilkelere uygun olarak insani yardım ve desteğe derhal, güvenli ve engelsiz erişim sağlamalı. Geriye kalan rehineler derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

AB'nin iki devletli çözümü kararlılıkla desteklemeye devam ettiğini belirten Costa, New York’ta düzenlenmesi planlanan konferansı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

"Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans" adını taşıyacak toplantının, 17-20 Haziran 2025'te New York'ta düzenlenmesi bekleniyor.

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