Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.05.2025 23:09

Milli wushucu Akyüz "Filistin için" madalyasını Nil Nehri'ne attı

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Şampiyonası'nda Filistin'e verdiği destek nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını ve şampiyonluğunun iptal edildiğini duyurdu. Akyüz, kendisine ve Filistin'e yönelik zorbalığı protesto etmek amacıyla madalyasını Nil Nehri'ne fırlattı.

Milli wushucu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Filistin'e verdiği destek nedeniyle tehdit edildiğini" aktardı.

Avrupa Wushu Federasyonu'nun kendisine soruşturma açtığını anlatan Necmettin Erbakan Akyüz, "Avrupa federasyonu ben şampiyon olduktan sonra yapmış olduğum onurlu harekete karşı soruşturma açtı ve şampiyonluklarımı askıya aldı. Madalyalarımı geri almakla, kariyerimi bitirmekle tehdit ettiler. O siyonistlerin sözde paçavralarında yer alan iki çizginin anlamı Nil ve Fırat nehri ve arasındaki topraklar. Şimdi ben de onlara bir mesaj vereyim. Sizin o bahsetmiş olduğunuz nehrin şu an üstündeyim. Biz var olduğumuz sürece size bu topraklar yar olmayacak. Bunu böyle bilesiniz." ifadelerini kullandı.

"Kazandığım hiçbir başarı Filistin’deki mazlumların tek damla kanından daha önemli değil"

Açıklamasında "Kazandığım hiçbir başarı Filistin’deki mazlumların tek damla kanından daha önemli değil." diyen Necmettin Erbakan Akyüz, şunları kaydetti:

"Zalimlere ve onların köpeklerine lafım davam uğruna attığınız her taş, benim nezdimde bütün şampiyonluklardan daha kıymetli, sizin nezdinizde kıymetli olan madalyaların, bir tanesi kölesi olduğunuz siyonizmin temsilcisi sözde İsrail bayrağı paçavrasında dahi arzulayarak gösterdiği iki nehirden biri olan Nil Nehri'nin dibinde, ötekinin yeri de diğer nehir olan Fırat Nehri'nin dibi olacak. Eğer istiyorsanız gelin, gelebilirseniz alın, alabilirseniz. Nehirden denize özgür Filistin kurulduğunda, tekrar burada Fırat ve Şeria Nehri'nde olacağım."

Mısır'da bulunan Necmettin Erbakan Akyüz, kendisine ve Filistin'e yönelik zorbalığı protesto etmek amacıyla madalyasını Nil Nehri'ne fırlattı.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Mescid-i Aksa İmam-Hatibi Şeyh İkrime Sabri: Mescid-i Aksa boğucu bir abluka altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi: 27 Mayıs darbesi
00:20
Katil İsrail’in saldırısından kurtulan 5 yaşındaki Verd, yaşadığı dehşeti anlattı
00:07
AB, ABD ile ticaret anlaşmasına odaklandı
23:46
Filistin Devlet Başkanı ile AB Konseyi Başkanı Gazze'yi görüştü
23:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ve Can Azerbaycan istikbali birlikte kurmaktadır
23:16
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fanatik İsrailli gruplardan Doğu Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü
Fanatik İsrailli gruplardan Doğu Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü
FOTO FOKUS
Milli wushucu Akyüz "Filistin için" madalyasını Nil Nehri'ne attı
Milli wushucu Akyüz "Filistin için" madalyasını Nil Nehri'ne attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ