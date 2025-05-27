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Dünya
Science Alert 27.05.2025 06:45

Hastane malzemelerini yiyen yeni bir bakteri türü keşfedildi

Yeni yapılan bir araştırma, hastanelerde kullanılan biyolojik olarak parçalanabilen plastikleri besin kaynağı olarak kullanan yeni bir bakteri türünü ortaya çıkardı. Bu keşif, hastane enfeksiyonlarıyla mücadelede ciddi endişelere yol açtı.

Hastane malzemelerini yiyen yeni bir bakteri türü keşfedildi

Plastik atıklar küresel çevre krizi haline gelirken, bazı bakterilerin bu malzemeleri parçalayabildiği keşfedilmişti. Ancak bu yetenek, sadece çevresel bir çözüm değil, aynı zamanda sağlık sistemleri için yeni bir risk de olabilir.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, hastanelerde sık görülen bir bakteri türünün, tıbbi cihazlarda kullanılan plastikleri hem parçaladığı hem de bu malzemelerle beslendiği tespit edildi.

Yaralı bir hastadan alındı

Araştırmacılar, dünya genelinde yılda yaklaşık 559 bin ölüme neden olan Pseudomonas aeruginosa adlı bakterinin, bir hastanın yara enfeksiyonundan izole edilen bir türünü inceledi. Bu bakteri, sahip olduğu özel bir enzim sayesinde, belirli plastik türlerini parçalayıp enerji kaynağı olarak kullanabiliyor.

Bilim insanları bu enzime Pap1 adını verdi. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, bu enzimin yalnızca plastiği parçalamakla kalmadığı, aynı zamanda bakterinin bu malzemeyi besin olarak kullanarak büyümesini sağladığı görüldü.

Plastikten güç alan biyofilm

P. aeruginosa, bağışıklık sistemine ve antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmesini sağlayan biyofilm adı verilen koruyucu tabakalar oluşturabiliyor. Çalışmada, bakterinin plastik üzerinde daha büyük ve dayanıklı biyofilmler geliştirdiği gözlemlendi.

Analizler, bakterinin parçaladığı plastik maddeleri biyofilmin içine entegre ederek bu yapıyı güçlendirdiğini ortaya koydu. Plastik, adeta bir "çimento" işlevi görerek enfeksiyonun daha dirençli hale gelmesine katkı sağladı.

Tıbbi cihazlar için potansiyel tehlike

Araştırmacılara göre bu bulgular, kateter, ortopedik implant, yanık tedavisine yönelik hidrojel pedler gibi plastik temelli tıbbi cihazların güvenliğini sorgulatıyor. Bakterilerin bu cihazlara yerleşip onları bozması, tedavilerin başarısız olmasına ve hastanın durumunun kötüleşmesine yol açabilir.

Uzmanlar, tıbbi cihazların üretiminde kullanılan plastiklere antimikrobiyal maddeler eklenmesi gibi çözümler üzerinde çalışıyor. Ancak artık sadece işlevsel değil, aynı zamanda mikroplara karşı dirençli malzemeler geliştirmek de hayati önem taşıyor.

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