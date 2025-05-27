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Dünya
AA 27.05.2025 06:43

İtalya'da acı protesto: Gazze için 50 bin kefen

İtalya'nın pek çok kentinde Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma düzenlendi. Meydanlara, pencerelere ve balkonlara kefeni temsil eden beyaz çarşaflar ve Filistin bayrakları asıldı.

İtalya'da acı protesto: Gazze için 50 bin kefen

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor

İtalya'da pek çok kentte balkonlara ve pencerelere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anısına, kefeni temsilen beyaz çarşaflar ve Filistin bayrakları asıldı.

"Gazze İçin 50 Bin Kefen" çağrısıyla Milano Floransa ve Rimini gibi kentlerde eylem yapıldı.

 

İtalya'da acı protesto: Gazze için 50 bin kefen

Eyleme Floransa Belediyesi de destek verdi. Belediye Binası olan tarihi Vecchio Sarayı balkonuna beyaz çarşaf asıldı.

Bazı kentlerdeki meydanlarda da Filistin destekçileri kefenleri göstererek eylem yaptı.

İki yüzden fazla belediye katıldı

"Gazze İçin 50 Bin Kefen" eyleminin organizatörlerinden sanat tarihçisi akademisyen Tomaso Montanari, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "İtalya’da 200’den fazla belediye bu eylemimize katıldı. Bunu beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 53 binin üzerinde. Öldürülenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

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