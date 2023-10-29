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Dünya
AA 29.10.2023 18:36

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki silahlı saldırılarda 3 kişi öldü

ABD'de, Cadılar Bayramı kutlamalarında Indiana, Florida ve Illinois eyaletlerinde gerçekleşen silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki silahlı saldırılarda 3 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]

The New York Post gazetesinin haberine göre, polis, Indiana eyaletinin Indianapolis kentindeki bir Cadılar Bayramı partisinden yerel saatle gece yarısından sonra silahlı saldırı ihbarı aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Florida eyaletinin Tampa şehrinde de polis, kutlamalar sonlandıktan sonra parti mekanlarından ayrılan kişiler arasında kavga çıktığını belirtti.

Kavgada silahlar ateşlendi; ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Polis, saldırganlardan birinin teslim olduğunu, bu kişinin kutlamalara katılıp katılmadığının bilinmediğini kaydetti.

ABC7 Chicago haber sitesine göre ise polis, Illinois eyaletinin Chicago kentinde yerel saatle 01.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda 15 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Cadılar Bayramı kutlamaları için toplanan gruba ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

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