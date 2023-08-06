ABD'de boz ayıların koruma statüsünün kaldırılması tartışılıyor

ABD'de ilk kez 1975'te yürürlüğe giren yasa kapsamında koruma altına alınan boz ayılarının sayısı, günümüze kadar 4 kat artarak 965'e ulaştı.

Yellowstone Ulusal Parkı'nın verilerine göre, parkın kurulduğu 1872'den bu yana ayı saldırısı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Ancak temmuzda parkın yakınında bir kadının boz ayı saldırısında ölmesi, ülkede boz ayıların "Nesli Tehlike Altında Olan Türler Yasası"ndan çıkarılmasına ilişkin tartışmaları gündeme getirdi.

Parkın bulunduğu Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinin liderleri, boz ayıların ve insanların birbirine uyum sağladığını bu nedenle ayıların korunmasına gerek olmadığını savunuyor.

Daha önce boz ayılar üzerindeki koruma iki kez kaldırılmıştı

Boz ayılar hakkında araştırma yapan Frank van Manen de günümüzde yaşayan boz ayı sayısının, ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi tarafından belirlenen sayıların çok daha üzerinde olduğunu belirtti.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi 2007'den bu yana Yellowstone bölgesindeki boz ayılar üzerindeki korumayı iki kez kaldırılmıştı. Ancak, hayvan hakları savunucularınca açılan davalar sonucu koruma kararı tekrar getirilmişti. Bu eyaletlerden siyasetçiler de Kongre'ye ayıların korunan hayvanlar listesinden çıkarılması için yasa tasarısı sunmuştu.

Yellowstone Ulusal Parkı'nda temmuz ayı sonunda yürüyüş yapan bir kadın, ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Geçen yıl da yürüyüş yapan bir kişi parkın yakınlarında uğradığı ayı saldırısında ölmüştü.

ABD Ulusal Park Servisi'nin sitesinde yer alan bilgilerde, 1979'dan bu yana 44 kişinin boz ayıların saldırısına uğrayarak yaralandığı ve bir ziyaretçinin bir boz ayı tarafından yaralanma olasılığının 2,7 milyonda 1 olduğu belirtiliyor.