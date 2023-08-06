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Dünya
AA 06.08.2023 00:00

ABD'de bakanlık Trump'ın sosyal medya paylaşımı üzerine federal yargıcı göreve çağırdı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın, "peşine düşenlerle aynı şekilde hesaplaşacağı" yönündeki paylaşımı üzerine, federal yargıçtan bir koruma emri çıkarmasını talep etti.

ABD'de bakanlık Trump'ın sosyal medya paylaşımı üzerine federal yargıcı göreve çağırdı
[Fotoğraf: Arşiv]

ABD'de savcılar Trump'ın kendine ait Social Truth isimli sosyal medyada yaptığı paylaşımın, salı Washington'da aleyhine açılan dava kapsamında "özellikle önemli" olduğunu, söz konusu paylaşımın, "tanıklar, hakimler, avukatlar ve kendisine karşı bekleyen hukuki meselelerle ilgili diğer kişileri" kapsadığını öne sürdü.

Savcılar, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan'la, Trump'ın büyük jüri tutanakları veya Adalet Bakanlığının sağlayacağı diğer kanıtlar hakkında gönderiler yayınlamaya başlaması halinde, bunun "tanıklar üzerinde zararlı ve caydırıcı etki yaratabileceği veya davayı olumsuz yönde etkileyebileceği" yönünde endişelerini paylaştı.

"Benim peşime düşersen, ben de senin peşinden gelirim!"

Önerilen koruma emrinin, Trump ve avukatlarının hükümet tarafından sağlanan materyalleri onaylanan yetkililer dışındaki kişilere ifşa etmesini engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Trump, Truth Social'da dün yaptığı paylaşımda, büyük harflerle, "Benim peşime düşersen, ben de senin peşinden gelirim!" ifadesini kullanmıştı.

Trump hakında yeni dava açılmıştı

Eski ABD Başkanı Trump hakkında son olarak 1 Ağustos'ta "2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi" iddiasıyla dava açılmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın dava süreçleri belirsizliklerle dolu
Eski ABD Başkanı Trump'ın dava süreçleri belirsizliklerle dolu

Trump, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" konularında suçlamıştı.

Washington DC'de perşembe günü mahkemeye çıkan Trump, hakkındaki suçlamaların "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu öne sürerek suçsuz olduğunu ifade etmişti.

Bunların yanı sıra Georgia'da bir savcının 2020'de eyaletteki seçim sonuçlarına müdahale etmeye teşebbüs iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Trump aleyhinde olası yeni bir iddianamesinin yakın zamanda duyurulması ihtimali de gündemde.

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