Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 01:51

ABD'de Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklar yerde kalmaya devam edecek

ABD Federal Havacılık İdaresi, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar yerde kalmaya devam edeceğini duyurdu.

ABD'de Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklar yerde kalmaya devam edecek
[Fotograf: Reuters]

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 9 "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ne uygun bir yöntemin onaylandığı ve söz konusu yöntemin operatörlere sağlandığı bildirildi.

Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler hem sol hem de sağ kabin kapısı çıkış tapalarını, kapı bileşenlerini ve bağlantı elemanlarını içeren gelişmiş denetimleri tamamlayana kadar yerde kalacağı kaydedilen açıklamada, operatörlerin ayrıca herhangi bir uçağı tekrar hizmete sokmadan önce, denetimlerden sağlanan bulgulara dayalı olarak düzeltici faaliyet gerekliliklerini de tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Alaska Havayolları, "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklarının uçuşlarını durduracak
Alaska Havayolları, "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklarının uçuşlarını durduracak

Açıklamada, FAA'nın ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun soruşturmasını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Öte yandan ABD medyasında, Amerikan hava yolu şirketi United Airlinesın, birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulduğuna dair haberler yer aldı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın kopması

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti
THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

ETİKETLER
ABD Havacılık Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:28
Park halindeki kamyonette çıkan yangın iş yerine sıçradı
03:13
Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
03:09
Kural ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu
03:04
Yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 8 kişi tutuklandı
01:02
Meteorolojiden Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı
00:58
Kassam Tugayları Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
FOTO FOKUS
İsrail güçlerinin beyaz bezle yürüyen kadını hedef aldığı görüntü ortaya çıktı
İsrail güçlerinin beyaz bezle yürüyen kadını hedef aldığı görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ