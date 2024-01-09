Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 00:53

ABD'de toplu silahlı şiddet olayları 2023'te artarak 657'ye yükseldi

ABD'de 2023 yılında gerçekleşen toplu silahlı saldırı sayısının bir önceki yıla göre artarak, 657'ye çıktığı açıklandı.

ABD'de toplu silahlı şiddet olayları 2023'te artarak 657'ye yükseldi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

ABD Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) isimli internet sitesinin verilerine göre, geçen yılın tamamında, en az 657 toplu silahlı saldırı yaşanırken, bu rakam 2022'de rapor edilen saldırı sayısını (646) geride bıraktı.

Ekim ayında Maine eyaletinin Lewiston kentinde 18 kişinin ölümü ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan toplu silahlı saldırı, 2023 dahil son yılların en ölümcül silahlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

GVA kayıtlarında 2023'teki tüm silahlı saldırılarda, toplam 42 bin 988 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 366 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı.

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 binden fazla kaynaktan günlük olarak derleyen GVA'ya göre, 2023'te gerçekleşen her türlü silahlı saldırı olaylarında ölen ve yaralanan toplam polis sayısı da bir önceki yıla göre 20 artış göstererek 368'e yükseldi.

Arşiv, 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı düzenlendiğini raporlamıştı.

Silah Şiddeti Arşivi, "toplu silahlı saldırı" tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar "toplu silahlı saldırı" olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Trump, kendisinin yargılanması halinde Biden'ın da yargılanması gerektiğini savundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:56
ABD'de Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklar yerde kalmaya devam edecek
01:02
Meteorolojiden Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı
00:58
Kassam Tugayları Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi
00:53
Trump, kendisinin yargılanması halinde Biden'ın da yargılanması gerektiğini savundu
00:51
İsrailli eski bürokrattan "İsrail Gazze'de stratejik olarak sıkıştı" mesajı
00:49
Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
FOTO FOKUS
İsrail güçlerinin beyaz bezle yürüyen kadını hedef aldığı görüntü ortaya çıktı
İsrail güçlerinin beyaz bezle yürüyen kadını hedef aldığı görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ