Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti

MSF'den yapılan açıklamaya göre, Han Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin bulunduğu sığınma evinin duvarına bu sabah bir top mermisi isabet etti.

Saldırıda biri 5 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişi yaralandı, MSF çalışanları ve aileleri başka yere taşındı.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, MSF'nin daha önce İsrail güçlerine söz konusu evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.

Saldırıdan önce herhangi bir tahliye talimatı alınmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığını bir kez daha gösteren bu son saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.