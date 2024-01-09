Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 00:47

Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

MSF'den yapılan açıklamaya göre, Han Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin bulunduğu sığınma evinin duvarına bu sabah bir top mermisi isabet etti.

Saldırıda biri 5 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişi yaralandı, MSF çalışanları ve aileleri başka yere taşındı.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, MSF'nin daha önce İsrail güçlerine söz konusu evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.

Saldırıdan önce herhangi bir tahliye talimatı alınmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığını bir kez daha gösteren bu son saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD'deki Epstein dava dosyalarının dördüncü bölümü kamuoyuna açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:56
ABD'de Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklar yerde kalmaya devam edecek
01:02
Meteorolojiden Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı
00:58
Kassam Tugayları Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi
00:54
ABD'de toplu silahlı şiddet olayları 2023'te artarak 657'ye yükseldi
00:53
Trump, kendisinin yargılanması halinde Biden'ın da yargılanması gerektiğini savundu
00:51
İsrailli eski bürokrattan "İsrail Gazze'de stratejik olarak sıkıştı" mesajı
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
FOTO FOKUS
İsrail güçlerinin beyaz bezle yürüyen kadını hedef aldığı görüntü ortaya çıktı
İsrail güçlerinin beyaz bezle yürüyen kadını hedef aldığı görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ