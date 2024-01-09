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Dünya
AA 09.01.2024 00:38

İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçtiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti
[Fotograf: TRT Haber]

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 3 Filistinlinin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Görüntüde, İsrail güçlerince vurulan 3 Filistinlinin yere düştüğü görülüyor. Bölgede bir süre daha silah sesleri yükselirken, daha sonra İsrail güçlerine ait cipler bölgeye geliyor.

İsrail güçlerine ait cip, vurulan bir Filistinlinin üzerinden geçiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Tulkerim'deki baskında, 22 yaşındaki Yusuf Ali el-Huli, 23 yaşındaki Ahid Selman Musa ve 24 yaşındaki Tarık Emced Şahin'in İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü bildirilmişti.

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