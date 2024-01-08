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Dünya
AA 08.01.2024 23:29

İsrail güçlerinin beyaz bezle yürüyen kadını hedef aldığı görüntü ortaya çıktı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde elinde beyaz bezle ve yanındaki bir çocukla bölgeden ayrılmaya çalışan bir kadını vurduğu anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı.

Middle East Eye'nin elde ettiği görüntünün 12 Kasım'da Gazze şehir merkezinde kaydedildiği bilgisi verildi.

Görüntüde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda sivilin ellerinde beyaz bayraklarla bölgeden ayrılarak güneye gitmeye çalıştıkları görülüyor.

Yanlarına alabildikleri birkaç poşetle yola çıkan Filistinli siviller bir sokakta ilerlemeye çalışıyor. Grubun önünde yer alan bir kadın, elinde beyaz bez ve yanındaki çocukla bir sokağa doğru ilerlerken silah sesi duyuluyor.

O anda vurulan kadın yere yığılırken yanındaki çocuk ve gruptaki diğer Filistinliler panikle sağa sola kaçıyor. Görüntüyü yakındaki binadan kayda alan kişinin "kadın vuruldu" dediği işitiliyor.

Grupta yer alan bir Filistinlinin vurulan kadına yardıma gittiği yer alan görüntüde, olayın sonrasına ilişkin bir detay bulunmuyor. Vurulan kadının kimliği ve akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail keskin nişancılarının Gazze'de Filistinli sivilleri hedef aldığına ilişkin görüntüler sık sık gündeme geliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Şatı Mülteci Kampı'nda İsrail keskin nişancılarının vurduğu bir baba ile küçük kızının görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

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