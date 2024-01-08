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Dünya
AA 08.01.2024 22:46

İsrail güçleri, Tulkerim'e düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri, Tulkerim'e düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin devlet televizyonu, İsrail güçlerinin Tulkerim'in Ektaba kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmaya girdiğini duyurdu.

İsrail güçleri Filistinli 3 gence ateş etti, yaralı bir genci de gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli, Ahid Selman Musa ve Tarık Emced Şahin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Kızılay ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine de engel olduğunu bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 340'a yükseldi.

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