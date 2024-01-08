Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2024 22:04

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yeni başkanı Karadaği oldu

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, yapılan oylamada Birliğin Başkanlığına seçildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yeni başkanı Karadaği oldu
[Fotograf: AA]

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 6'ncı Genel Kurulunda yapılan oylamanın sonucu birliğin Facebook sayfasından paylaşıldı.

Buna göre oyların yüzde 91,51'ini alan Karadaği, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yeni başkanı oldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin dün başlayan 6'ncı Genel Kurulunun 11 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

Genel Kurula, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez dahil 80’den fazla ülkeden 2 bini aşkın alim, düşünür ve akademisyen katılıyor.

Ali Muhyiddin el-Karadaği kimdir?

Prof. Dr. Karadaği, Irak'ın Süleymaniye kentinin Karadağ bölgesinde 1949'da dünyaya geldi.

Süleymaniye ve Bağdat'ta önemli din adamlarının yanında eğitim alan Karadaği, Bağdat'ta aynı zamanda İmam Azam Fakültesi'nde okuyarak burayı yüksek dereceyle bitirdi.

Karadaği, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Katar vatandaşlığı da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği, 1995 yılında profesörlük unvanını aldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce alim ve düşünürü bünyesinde barındırıyor.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten Birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, merhum Yusuf el-Karadavi'nin girişimiyle 2004 yılında çeşitli ülkelerden çok sayıda Müslüman alim ve düşünürün katılımıyla kurulmuştu.

Merkezi 2011 yılında Dublin’den Katar'ın başkenti Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50'den fazla İslam alimleri heyeti barındıran Birliğe 2018 yılına kadar Yusuf el-Karadavi başkanlık ediyordu.

Onun ardından göreve gelen Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni’nin 2022 yılında istifasının ardından Habib Salim Sekaf el-Cufri başkanlığa seçilmişti.

Sıradaki Haber
Pakistan'da bombalı saldırı: 6 polis öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:45
Kassam Tugayları: İsrail, başarısız bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi
22:35
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı
22:35
Ömer Çelik, Fatih Camii'nde gerçekleşen provokatif saldırıyı lanetledi
22:23
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
22:21
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
22:13
İspanya'da sokakta kumrulara yem atan kadına 1500 euro ceza kesildi
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
FOTO FOKUS
Kilo sandı, kist çıktı
Kilo sandı, kist çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ