Pakistan Anayasa Mahkemesi, "siyasetten ömür boyu men" cezasını kaldırdı

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Hammad Azhar ise genel seçimler öncesi alınan bu karara tepki gösterdi.

Mahkeme kararı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve IPP tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan siyasetten ömür boyu men edilen İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP) lideri Cihangir Tarin de genel seçimlere katılabilecek.

Mahkemenin kararıyla, 2018'de siyasetten ömür boyu men edilen eski Başbakan Navaz Şerif'in 8 Şubat'taki genel seçimlere katılmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

Mahkeme heyeti, politikacılar için siyasetten ömür boyu men cezasının kaldırılmasına hükmederek, suçlu bulunan parlamenterlerin 5 yıl süreyle kamu görevinden men edilebileceğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi heyeti, hiçbir kişinin seçimlerde yarışmaktan ömür boyu men edilemeyeceğini vurguladı.

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