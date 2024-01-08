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Dünya
AA 08.01.2024 21:42

Pakistan'da bombalı saldırı: 6 polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına yönelik bombalı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi, 23 polis yaralandı.

Pakistan'da bombalı saldırı: 6 polis öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 23 polis yaralandı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak, çocuk felci hastalığı sona erene kadar aşılamanın süreceğini vurguladı.

Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP), saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

TTP militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, bu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.

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