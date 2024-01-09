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Dünya
AA 09.01.2024 00:56

Kassam Tugayları Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

Kassam Tugayları Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: Kassam Tugayları (Arşiv)]

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 94. gününde devam ederken Gazze'deki direniş güçleri de İsrail kentlerini roketlerle hedef alıyor.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv roketlerle vuruldu.

Kassam Tugayları daha sonra salvo şeklinde fırlatılan roketlerin görüntüsünü yayımladı.

Öte yandan, İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Rişon LeTsiyon, Tel Aviv, Ramle, Nes Ziona, Yashresh, Be'er Yaakov, Holon ve Lid kentlerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusunun açıklamasında da Gazze'den ülkenin orta kesimine 8 roket fırlatıldığı, bunlardan 3'ünün Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi ile etkisiz hale getirildiği, 4'ünün açık araziye düştüğü belirtildi ancak bir roketin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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