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Dünya
AA 20.07.2023 08:14

ABD'de bir milyar dolarlık Powerball ikramiyesi sahibini buldu

Powerball'ın web sitesine göre, California'da satılan bir bilet, Çarşamba gecesi yapılan çekilişte oyun tarihinin en büyük ikramiyelerinden biri olan 1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesini kazandı.

ABD'de bir milyar dolarlık Powerball ikramiyesi sahibini buldu

Kazanan numaralar 7, 13, 10, 24, 11 ve Powerball 24 olarak açıklandı.

Çarşamba günkü ödül, geçen yıl California'da kazanılan 2.4 milyar dolarlık ve 2016'da kazanılan 1.586 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin ardından, ABD'deki en büyük yedinci piyango ikramiyesi ve üçüncü en büyük Powerball ikramiyesi.

Powerball web sitesinde, ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 292,2 milyonda 1 olduğunu yazdı.

Powerball, 19 Nisan'da Ohio'daki bir biletin 252,6 milyon dolar değerinde büyük ödülü kazanmak için altı sayıyla eşleştiği çekilişten bu yana, kazananı olmadan arka arkaya 38 kez çekildi.

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