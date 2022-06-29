ABD’nin Chesterfield kentinde bir baba, akrabalarına 18 aylık oğlunu sıcak arabasının içinde bıraktığını söylemesinin ardından Chesterfield'daki evinin önünde intihar ederek öldü.

Baba, akrabalarını arayıp çocuğun öldüğünü ve sonrasında kendisinin ne yapmayı planladığını anlattıktan sonra aile üyeleri, saat 11.42 sıralarında Chesterfield polisini aradı.

Polis çocuk ve babanın cesetlerine ulaştı

Chesterfield Polisi Christopher Hensley, "Polis memurları geldiklerinde, araçtaki boş çocuk koltuğu ile garaj yolunda kapısı açık bir araç buldular. Evin içinde 18 aylık bir bebek cesedi bulduktan sonra evin arkasındaki ağaçlık alanda kurşun yarasından ölen yetişkin bir erkek buldular" dedi.

Polis, çocuğun arabada üç saate kadar bırakıldığını ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi. "Görünüşe göre bir noktada baba çocuğun araçta olduğunu anladı ve çocukla birlikte eve döndü" dedi.

Polis ebeveynlere “araba anahtarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve çocuklara aracın oyun alanı olmadığını öğretin” tavsiyesinde bulundu.