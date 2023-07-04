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Dünya
AA 04.07.2023 05:04

ABD'de binlerce uçuşa fırtına engeli

ABD'de, bağımsızlık günü kutlamaları öncesinde, fırtına tehlikesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.

ABD'de binlerce uçuşa fırtına engeli

Hava trafiği istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, bağımsızlık günü tatilinin hemen öncesinde 1700'den fazla uçuş iptal edildi, binlerce kişi havaalanlarında kaldı.

Uçuş iptalleri, ABD tarihinde havaalanlarının en yüksek yolcu sayısına ulaştığı hafta sonunu takip eden günde yaşanırken, United Airlines, en fazla uçuş iptal eden havayolu şirketi (200'den fazla) oldu.

Aynı firma, geçen hafta da 5 binden fazla uçuş için iptal veya erteleme anons etmişti.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD seyahatinin "bu kadar kaotik" olmasının nedenini, "sistem üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu" söylediği şiddetli hava koşullarına bağlamıştı.

Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisinden (NWS) paylaşılan bilgilerde, ülkenin kuzey doğusunda şiddetli hava koşullarının hakim olacağı, Güney Carolina, New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde sert rüzgar, fırtına ve dolu beklendiği ifade edilmişti.

ABD'nin orta-batı bölgesinde 150 binden fazla kişi, hafta sonu yaşanan fırtınalı hava nedeniyle elektriksiz kalmıştı.

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