Çok Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2023 00:45

ABD'de pasaport başvurularının sonuçlanması için bekleme süresi 13 haftaya çıktı

ABD'de pasaport başvurusunda bulunanların seyahat belgesini elde edebilmek için beklemeleri gereken süre 13 haftaya kadar uzadı.

ABD'de pasaport başvurularının sonuçlanması için bekleme süresi 13 haftaya çıktı
[Fotograf: AA]

Tatil planları için pasaport bekleyen ABD vatandaşları, uzun bekleme süreleri nedeniyle planlarını ertelemek veya iptal etmek durumunda kalıyor.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, pasaport yenileme işlemleri için gereken işlem süresinin 13, hızlandırılmış başvurular için ise 7-9 haftaya kadar çıktığı bilgisine yer verildi.

Teslimat süreleri nedeniyle bu bekleme süresinin birkaç hafta daha uzayabileceği bildirildi.

Yoğun başvuruların ardından artırılan personel sayısına rağmen ABD vatandaşları, uzayan bekleme süreleri ve zamanında teslim edilmeyen pasaportlar nedeniyle tatil planlarını ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı.

Başvurular için 2022 Ağustos'ta sunulan çevrim içi pasaport yenileme işlemlerini kullananların sayısının Şubat'ta 500 bini aştığı belirtilmişti. Bu sistem, ay başında son başvurularını almış, ancak başvuru sahipleri aylar önce başvuru yapmalarına rağmen hala pasaportlarını alamadıklarını ifade etmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail Cenin'e saldırıyor: Mülteci Kampı’ndaki siviller evlerini terk ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:15
Zihinsel engelli genç halk otobüsünü kaçırdı
01:10
Meksika'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü
00:52
Kamyon kımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
00:45
Başkente ilk hacı kafilesi döndü
00:20
İsrail Cenin'e saldırıyor: Mülteci Kampı’ndaki siviller evlerini terk ediyor
00:22
Halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
FOTO FOKUS
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ