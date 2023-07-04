İsrail Cenin'e saldırıyor: Mülteci Kampı’ndaki siviller evlerini terk ediyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’nda başlattığı baskın ve saldırılar devam ediyor.

İsrail askerlerinin 8 Filistinliyi öldürdüğü ve onlarca kişiyi yaraladığı kamp, adeta bir hayalet kente döndü. İsrail güçlerinin elektrik bağlantısını da kestiği kamp karanlığa gömüldü.

30 bin nüfuslu kampta yaşayan Filistinli aileler, çatışma ve patlama seslerinin kesilmediği, 20 saati aşan kuşatmanın ardından evlerini terk etmeye başladı.

Aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların çoğunlukta olduğu sivil halk, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların kapattığı yollardan geçerek güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

Gruplar halindeki Filistinli siviller, silahsız ve zararsız olduklarını ifade etmek için ellerini yukarı kaldırarak ve beyaz bayrak çekerek yürüdü.

Kamptan 3 bin sivil tahliye edildi

Öte yandan Filistin Kızılayı, şimdiye kadar kamptan 3 bin sivili tahliye ettiklerini duyurdu.

Kızılay'ın yazılı açıklamasında, kampın İsrail güçleri tarafından "yok edilme tehdidiyle karşı karşıya" olduğu ve daha fazla ailenin bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kızılay ekiplerinin, meydana gelen yıkım sonucu ve kapanan yollar nedeniyle burada hareket etmekte güçlük yaşadığı vurgulandı.

Bu sırada Cenin’deki camilerin hoparlörlerinden, okullar, camiler ve kamu kurumlarının evlerini terk eden sivillere açıldığı, kamptan çıkanların buralarda barınabilecekleri anons edildi.

İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 80 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.