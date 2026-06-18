ABD'de bebek ölüm oranlarında tarihi düşüş

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan öncü veriler, ülkede bebek ölümlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Resmi verilere göre 2025 yılında canlı doğan her 1000 bebek başına düşen ölüm oranı 5,4'ün altına geriledi.

Uzmanlar, geçmiş yıllara kıyasla küçük bir adım gibi görünen bu gerilemenin, her yıl yüzlerce bebeğin hayatta kalması anlamına geldiğini belirtiyor.

Geçen yıl yaklaşık 19 bin 350 olarak kaydedilen toplam bebek ölümü sayısının, geçmiş yılların verilerine kıyasla net bir düşüşe işaret ettiği ifade ediliyor.

Eğitim bilinci süreci hızlandırdı

Uzmanlar, bu olumlu tablonun arkasındaki en büyük etkenlerden birinin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınan yeni önlemler olduğunu vurguluyor.

Özellikle 2023 yılından itibaren uygulanmaya başlanan laboratuvar üretimi antikor tedavileri ve hamileliğin son döneminde annelere yapılan RSV aşılarının, bebeklerin bağışıklık sistemini korumada hayati bir rol oynadığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, ani bebek ölümü sendromuna karşı ailelere yönelik yürütülen güvenli uyku eğitimlerinin de bu düşüş trendini doğrudan desteklediği ifade ediliyor.

Gelişmiş ülkelere kıyasla soru işaretleri sürüyor

Tarihi gerilemeye rağmen ABD, bebek ölüm oranlarında diğer yüksek gelirli ülkelere kıyasla halen geride kalıyor.

Yapılan araştırmalar, ABD'deki bebek ölüm oranlarının İtalya, Japonya, İspanya ve İsveç gibi gelişmiş demokrasilerin yaklaşık iki katı olduğunu gösteriyor.

Bu durumun temel nedenleri arasında sosyoekonomik eşitsizlikler, yetersiz hamilelik öncesi bakım hizmetleri ve sağlık politikalarındaki bölgesel farklılıklar öne çıkıyor.

Etnik ve bölgesel eşitsizlikler dikkat çekiyor

CDC'nin detaylı analizleri, düşüş trendine rağmen ülkedeki yapısal sorunların devam ettiğini gösteriyor.

Veriler, siyahi annelerin bebeklerindeki ölüm oranının; beyaz, Hispanik ve Asya kökenli annelerin bebeklerine kıyasla iki kattan daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Bölgesel olarak bakıldığında ise Mississippi eyaleti binde 9,65 ile en yüksek bebek ölümü oranına sahipken, New Hampshire binde 3'ün altındaki oranıyla en güvenli bölge olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu keskin farkların sağlık hizmetlerine erişim ve yerel yönetimlerin sağlık politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu hatırlatıyor.