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Dünya
AA 18.06.2026 10:20

Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını 24 Temmuz'a kadar uzattı

Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası kısıtlamalarını 24 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı.

Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını 24 Temmuz'a kadar uzattı

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Havaalanları Yönetimi (PAA), Hindistan'a yönelik hava sahası yasağının süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Buna göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı kalacak.

Ayrıca Hindistan hava yolu şirketleri tarafından kiralanan uçakların da Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek.

Hava sahası yasağı, 24 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan 2025'te turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı.

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