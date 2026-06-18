Robin Hood’un efsanevi sığınağı asırlık meşe öldü

İngiltere’nin Nottingham kenti yakınlarındaki Sherwood Ormanı’nın en önemli sembolü olan ve "Major Oak" (Büyük Meşe) olarak adlandırılan tarihi ağaç, yaşam savaşını kaybetti.

Kraliyet Kuşları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1200 yaşında olduğu tahmin edilen dev meşenin bu bahar tek bir yeni yaprak bile vermediği ve bilim insanları tarafından öldüğünün kabul edildiği belirtildi.

İngiltere’nin en büyük ağaçlarından biri olan tarihi meşe, 28 metrelik dal yayılımı ve 11 metrelik gövde genişliğiyle yüzyıllardır doğaseverlerin ilgisini çekiyordu.

Aşırı sıcaklar ve ziyaretçi yoğunluğu sonu oldu

Uzmanlar, tarihi ağacın ölümünde son yıllarda etkili olan iklim krizinin ve aşırı ziyaretçi yoğunluğunun büyük rol oynadığını belirtiyor.

Ağacı uzun süredir izleyen uzmanlar, özellikle Birleşik Krallık genelinde 40 dereceyle sıcaklık rekorunun kırıldığı 2022 yılı ve sonrasındaki kurak yaz mevsimlerinin meşeyi tamamen güçsüz bıraktığına dikkat çekiyor.

Ayrıca efsaneyi yerinde görmek isteyen milyonlarca turistin ağaç çevresinde yarattığı yoğunluğun, köklerin bulunduğu toprağı beton gibi sertleştirerek ağacın beslenmesini engellediği ifade ediliyor.

Efsane ile büyüyen bir sembol

Zenginlerden çalıp fakirlere dağıtan halk kahramanı Robin Hood’un hikayeleriyle özdeşleşen ağaç, aslında tarihi kayıtlarda doğrudan yer almıyor.

Tarihçiler, 14. yüzyıla kadar uzanan ilk Robin Hood anlatılarında bu meşeden açıkça bahsedilmediğini, ancak o dönemde kanun kaçaklarının "buluşma ağacı" adı verilen büyük ağaçların altında bir araya geldiğini aktarıyor.

Kulaktan kulağa yayılan bu hikayeler, zamanla Major Oak’u efsanenin tam merkezine yerleştirdi ve ağaç beyaz perdeden edebiyata kadar birçok esere ilham verdi.

Ormanın kalbinde durmaya devam edecek

Hayatını kaybetmiş olsa da bu devasa meşe, yüzyıllardır kök saldığı ormandaki yerinden kaldırılmayacak.

Yetkililer, ağacın doğal bir anıt olarak Sherwood Ormanı’nın kalbinde sergilenmeye devam edeceğini ve canlıyken olduğu gibi kuruduktan sonra da orman ekosistemine hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguluyor.

Gerekli bakım çalışmalarıyla gövdesi desteklenen tarihi meşenin, bu haliyle bile onlarca hatta yüzlerce yıl boyunca ayakta kalabileceği öngörülüyor.

Ayrıca geçmiş yıllarda bu ağaçtan alınan palamut ve çeliklerden üretilen fidanlar, dünyanın dört bir yanında yaşatılmaya devam ediyor.