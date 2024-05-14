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Dünya
AA 14.05.2024 12:36

ABD'de Baltimore'da yıkılan köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı

ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazı kontrollü şekilde patlatıldı.

BBC'nin haberine göre, 26 Mart'ta hayatını kaybeden son işçinin de cesedinin nehirde bulunması sonrasında, Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazı kontrollü bir patlamayla tamamen yıkılarak sulara gömüldü.

Liman yetkilileri, 26 Mart'ta teknik arıza nedeniyle Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan ve yıkılan köprünün enkazı altında sıkışan kargo gemisi Dali'nin iki gün içinde Baltimore Limanı'na çekilmesinin planlandığını açıkladı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral Shannon Gilreath, köprü enkazından kalan yıkıntıların kaldırılması sonrasında nehirde son bir tetkik yapılarak deniz trafiğinin kısıtlı erişime tekrar açılacağını belirtti.

Yeniden inşası 4 yıl sürecek

Maryland eyalet yetkilileri, yıkılan köprünün yeniden inşasının 4 yıl süreceğini ve 1,9 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasının ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmış, kazada hayatını kaybeden 6 işçinin cesetleri ise nehirde bulunmuştu.

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