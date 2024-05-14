ABD, İsrail'in BM aracına yapılan saldırıya karşı "gerekli adımları atmasını" istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington'daki basın toplantısında, bir gazetecinin BM aracına yapılan saldırıya ilişkin sorusunu cevapladı.

Patel, "Yardımların engellenemeyeceği ve engellenmemesi gerektiği görüşündeyiz." dedi.

BM aracına yapılan saldırıya ilişkin haberleri takip ettiklerini aktaran Patel, "Bu olayı İsrail hükümetine ilettik ve gerekli adımları atmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

BM aracına saldırı

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda, bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca, İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti.

İlk belirlemelere göre, 1'i ağır olmak üzere yaralıların olduğu bilgisi verilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesine giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.