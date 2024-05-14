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Dünya
AA 14.05.2024 11:04

Hindistan'da reklam panosunun devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Hindistan'ın Mumbai kentinde dün etkili olan toz fırtınasında devrilen reklam panosunun altında kalarak yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

India Today'in haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde dün yaşanan toz fırtınası nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu devrildi, çok sayıda araç panonun altında kaldı.

Reklam panosunun altında kalarak can verenlerin sayısının 14'e çıktığını bildiren Mumbai polisi, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Polis, olayda yaralanan 70'ten fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

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