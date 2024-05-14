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Dünya
AA 14.05.2024 10:57

BM'ye göre, Refah'ta yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden yaklaşık 450 bin kişinin zorla yerinden edildiğini bildirdi.

BM'ye göre, Refah'ta yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi
[Fotograf: AA]

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından saldırılarını sürdürdüğü Refah'ta ailelerin güvenlik arayışıyla kaçması nedeniyle sokakların boş olduğu ifade edildi.

Saldırıların başlamasından bu yana Refah'tan yaklaşık 450 bin kişinin zorla yerinden edildiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "İnsanlar değişmez bir tükenmişlik, açlık ve korkuyla karşı karşıya. Hiçbir yer güvenli değil. Tek umut acil ateşkes." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

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