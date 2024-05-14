Parçalı Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2024 10:50

Cenevre Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti.

Cenevre Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti

Yerel saatle 05.00 sıralarında kampüs içinde eylemin yapıldığı alana 20'ye yakın üniformalı ve sivil kıyafetli polis girdi.

Alandan ayrılmayı reddeden 60 kadar öğrenci kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. Öğrencilerin sorgularının ardından serbest bırakılmaya başlandığı belirtildi.

Daha sonra eylemin yapıldığı alandaki Filistin bayrakları, pankartlar, masa ve sandalye gibi malzemenin tamamı dışarı çıkartıldı.

Sabah saatlerinde kampüsün açılmasıyla içeri giren öğrenciler, malzemenin nerede olduğunu öğrenmek için yetkililerle görüşüyor.

Öğrenciler, eylemi sonlandırmadıklarını ve devam edeceklerini belirtiyor.

Rektörlük, öğrencilerden eylemi bitirmelerini istiyordu

7 Mayıs'tan bu yana eylemlerini sürdüren öğrenciler, Rektörlüğün 12 Mayıs'ta yaptığı "kampüsün boşaltılması" ve "eylemin sonlandırılması" çağrısı ve "gerekirse polisin müdahale edeceği" uyarısına tepki göstermişti.

Öğrenciler eylemlerine devam ederken, yüzlerce kişi de kampüs dışında onları yalnız bırakmamıştı.

Üniversite yönetiminden Gazze konusunda net bir tavır almasını bekleyen öğrenciler, İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla ilişkilerin sonlandırılmasını ve "akademik boykot" uygulanmasını talep ediyor.

Üniversitenin güvenlik görevlileri, öğrenci kartı bulunmayanların kampüse girişine izin vermiyor.

Eylemler İsviçre geneline yayıldı

2 Mayıs'ta Lozan Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler, ülke geneline yayılmaya devam ediyor.

Lozan ve Cenevre üniversitelerinin yanı sıra dün Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek üzere protestolar başlamıştı.

Eylemciler, üniversite yönetimlerinden İsrail kurumlarıyla ilişkisini bitirmesini ve Gazze'de yaşanan soykırımı açıkça kınamasını talep ediyor.

Öğrenciler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdürmeyi planlıyor.

ETİKETLER
İsviçre İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail'in 221 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 173'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Hindistan'da reklam panosunun devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı
11:01
Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Kuznetsov rüşvetten tutuklandı
10:59
BM'ye göre, Refah'ta yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi
10:57
ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı
11:01
Kamuda eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi
10:33
Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,7 arttı
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ